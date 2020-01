Marinus en Bos 'verhuizen' naar kleedkamer 2 en mogen weg bij FC Emmen

FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers laat weten dat dit voor de twee niet echt komt als schokkend nieuws. Bij hun zaakwaarnemer was al langere tijd bekend wat hun status is en dat ze mogen uitkijken naar iets anders."

'Niet geworden wat we ervan verwacht hadden'

Lubbers vervolgt: "In potentie zijn het prima spelers, maar het is simpelweg niet geworden wat we ervan verwacht hadden en dat is mede te danken aan het blessureleed dat ze in de eerste seizoenshelft gekend hebben."

Marinus (25) kwam anderhalf jaar geleden transfervrij over van PEC Zwolle, maar in Emmen was hij nooit een onbetwiste basisspeler. Dit jaar kwam de aanvallende middenvelder tot drie invalbeurten in de eredivisie. In het tweede elftal scoorde hij in zeven wedstrijden drie keer. Afgelopen maandag keerde Marinus weer terug op het veld. Hij speelde één helft mee in het duel tegen Vitesse 2. Daarvoor stond hij maandenlang aan de kant, met eerst een knieblessure en daarna een gebroken kaak.

Bos (27) kwam in 2016 over van FC Groningen, nadat hij twee jaar daarvoor ook al deel uitmaakte van de Drentse ploeg als huurling. Met name in zijn eerste seizoen, waarin hij 32 duels speelde, maakte de middenvelder uit Stadskanaal indruk. Belangstelling kwam er in dat seizoen ook, want Sparta en Heracles meldden zich. Bos bleef bij Emmen en rolde daarna van blessure in blessure. Daardoor kwam hij in de afgelopen drie seizoen tot maar 16 competitieduels in de hoofdmacht.

Peña gaat niet weg

Lubbers was nog verrast door enkele speculaties op social media over Sergio Peña. De middenvelder zou in de belangstelling staan van FC Utrecht en AZ. "Maar geen club heeft zich gemeld en bovendien hebben we duidelijk afspraken gemaakt met zijn zaakwaarnemer. Natuurlijk zou het altijd kunnen dat er een club geïnteresseerd is, maar we zijn heel helder geweest. Onder een bepaald bedrag hoeft men zich niet eens te melden. Het is heel simpel. Hij blijft en in de zomer gaan we verder kijken."