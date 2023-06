Grote natuurbrand bij Ter Apel onder controle

Vlak over de grens met Groningen, bij Ter Apel, is vanmiddag een natuurbrand uitgebroken. Ook de Drentse brandweer is uitgerukt om de brand onder controle te krijgen.

Het gebied waar de brand woedt is behoorlijk ontoegankelijk, zegt een woordvoerder tegen RTV Noord . "De voertuigen proberen bij de brand te komen. Die is, zoals het nu lijkt, nog wat oncontroleerbaar. Hij lijkt wat richting de grens met Duitsland te gaan."

Nog geen brand meester

Even na 19.00 uur liet de brandweer weten dat de brand zich niet verder uitbreidt. "Maar omdat de brand ook in de grond zit, zijn we nog voorzichtig met het geven van het sein brand meester", vertelt de woordvoerder. Het specialistenteam uit Overijssel is overgekomen om ondergrondse brand te bestrijden.