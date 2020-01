'Laat snelbus niet meer in Assen stoppen'

De snelbus die tussen Groningen en Hoogeveen rijdt als het treinverkeer stilligt, moet niet meer in Assen stoppen. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen.

Afgelopen weekend reden er door werkzaamheden geen treinen op het traject. De treinen werden vervangen door bussen.

Drie kwartier vertraging

De snelbus, die Assen vroeger oversloeg, stopte afgelopen weekend ook in Assen. Een rit tussen Groningen en Zwolle, die normaal 57 minuten met de Intercity duurt, duurde afgelopen weekend één uur en veertig minuten met de snelbus

Dat is Wesley Pechler (PvdD) tegen het zere been. Tegen RTV Noord zegt hij: "Normaal was de vertraging dertig minuten als er bussen in plaats van treinen reden. Nu werd dat drie kwartier. We moeten oppassen dat we mensen niet de auto in jagen."

'Laat deel bussen Assen overslaan'

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) geeft aan dat de stop in Assen niet de bedoeling is. "In ons overleg met onder andere de NS zullen we vragen of een deel van de snelbussen Assen kan overslaan."

Voor 2020 staan er meerdere werkzaamheden op de planning. Vanaf 6 mei rijden er bijna een maand lang geen treinen vanuit Groningen richting de Randstad. Overigens rijden de bussen dan sowieso slechts tot Assen, omdat er vanaf Assen wel weer treinen rijden.