Première Drentse natuurfilm: 'Zonder passie moet je geen natuurfilmer worden'

Al zeventien jaar lang maken Henk en Janetta Bos uit Assen natuurfilms. Een ruime drie jaar geleden ging hun eerste bioscoopfilm 'Wildernis in Drenthe' in premiere. Een succesje en dat smaakte naar meer.

Na drie jaar filmen komt daarom nu hun tweede film: Habitat.

Best bewaarde beekdallandschap van west-Europa

"Onze nieuwe film 'Habitat' is volledig opgenomen in het grote nationale park Drentsche Aa", vertelt Henk. "We hadden zoiets: over dat hele grote gebied is nog geen film." Tijdens de opname van de vorige natuurfilm groeide het idee om een film te maken speciaal over het oude beekdallandschap van de Drentsche Aa. Ook in deze film komen weer natuurzaken aan bod die nog niet eerder zo op de film zijn vastgelegd. Van dassen tot witte wieven en van de koekoek tot de wespendief.

Goede tijden, slechte tijden

"Je hebt heel veel geduld nodig, maar ook passie", vertelt Janetta over het maken van de perfecte shots. "Je vergeet de tijd. Het maakt niet uit: moet je twee weken, drie weken of acht weken, het maakt niet uit. Met mooi weer, maar ook in de vrieskou, dat je je handen en voeten niet meer voelt. Maar als je je shot hebt, dan ben je alles vergeten." Henk valt haar bij: "Wat is geduld? 25 jaar lang elke dag Goede tijden, slechte tijden kijken. Dat vind ik pas geduld", grapt hij.

Drentse Hans Zimmer

Een niet te vergeten onderdeel van een goede natuurdocumentaire is passende muziek. Daarmee heeft het stel ontzettend geluk naar eigen zeggen. "We hebben ergens bij een ander project Kees Hendriks uit Emmen ontmoet. Kees is geen vreemde in muziekland en die man voldoet aan de wensen die je hebt in muziek. Hij maakt wat jij voor ogen hebt, het is altijd raak. Wij noemen hem ook onze Drentse Hans Zimmer", grapt Henk.

Vanavond gaat Habitat in première in De Nieuwe Kolk in Assen.

