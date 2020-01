Dolly Dots komen naar Emmen en Hoogeveen

De Dolly Dots keren terug met een uitgebreide theatertournee. De in de jaren tachtig populaire meidengroep gaat vanaf september het podium op. Op vrijdag 4 december staan ze in Theater de Tamboer in Hoogeveen en op vrijdag 11 december doen ze ATLAS Theater in Emmen aan.

Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers trappen de theatertournee Sisters on tour af in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. In totaal doen ze dertig steden aan.

Tijdens de shows brengen de Dolly Dots niet alleen hun grootste hits ten gehore, ze vertellen ook hoe het was om in de jaren tachtig onderdeel te zijn van een populaire meidengroep.

Dolly Dots - Radio

Vierde comeback

De Dolly Dots waren tussen 1979 en 1988 erg geliefd in binnen- en buitenland. De groep scoorde meer dan 25 top 40-hits met nummers als Love me just a little bit more, Radio en Hela-di-ladi-lo. De afgelopen jaren kwamen ze drie keer bij elkaar voor een reünie. In 2016 stonden ze voor het laatst samen op het podium voor een gastoptreden bij De Toppers in de Johan Cruijff ArenA. Aanvankelijk telden de Dolly Dots zes leden, maar Ria Brieffies overleed in 2009.

De kaartverkoop voor de theatershows is inmiddels gestart.