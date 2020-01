Elektra camping Anloo pas morgen afgesloten (update)

Tessa Kluter, woordvoerder bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD): "Momenteel doen wij een inventarisatie van het aantal mensen dat nog op de camping verblijft. Nu gaat dat om ongeveer dertig mensen. Een deel hiervan heeft ook echt de intentie om te blijven." De bewoners die besluiten te blijven zullen het zonder licht en warmte moeten rooien.

Afsluiting uitgesteld

Vanmiddag heeft de gemeente de bewoners van recreatiepark Anloo geïnformeerd over de afsluiting van de stroom door netbeheerder Enexis. Tijdens de bijeenkomst kwam nieuwe informatie naar voren en waren er mensen met een zorgbehoefte. Om verder te inventariseren welke effecten de stroomafsluiting heeft op de leefsituatie op de camping, heeft burgemeester Hiemstra vanmiddag in het kader van hulpverlening opgeschaald naar GRIP 1. In een GRIP 1 situatie werken de hulpverleningsdiensten samen.

De geneeskundige hulpverlening heeft vandaag geïnventariseerd hoe de leefsituatie is van de bewoners die nog aanwezig zijn op de camping. Ze zijn alle bewoners die aanwezig waren langsgegaan.

Stabiele situatie bieden

Uit de inventarisatie bleek dat er nog een aantal bewoners aanwezig was op de camping met een zorgbehoefte. In overleg met alle hulpdiensten, Enexis en de gemeente is besloten dat de stroom morgen om 9.30 uur wordt afgesloten. Dit om vannacht nog een stabiele situatie te bieden aan de bewoners met zorgbehoefte, die geen alternatieve locatie hebben waar ze vannacht naartoe kunnen.

Tessa Kluter: "Voor deze mensen is aandacht en wordt meegedacht in een oplossing. Bewoners die gezond en zelfredzaam zijn hebben deels zelf een oplossing gezocht. Voor de brandveiligheid op het terrein zijn er vannacht twee brandwachten op het terrein aanwezig."

'Ik laat mijn spullen niet achter'

Van de tientallen bewoners is er een aantal vertrokken, maar ook een deel dat heeft besloten te blijven. "Ik ga nu even boodschappen doen, maar ik kom zo gewoon weer terug hoor!", zegt een bewoonster die van het terrein af rijdt met de auto. "Ik laat mijn spullen hier niet zomaar achter. Dan ga je weg, kom je over een week een keer terug om dan te zien dat alles is leeggeroofd? Mooi niet!"

Een jongeman kiest wel eieren voor zijn geld. "Ik ga terug naar mijn ouders. Die staan daar niet om te juichen nee, maar ja, wat moet je anders? Daar ben ik altijd welkom. En nu op zoek naar een nieuwe woning. Daar zijn we al een jaar mee bezig, maar ja, dat gaat niet zo snel in deze tijd", verzucht hij.