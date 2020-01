Groot deel campingbewoners Anloo vertrekt niet

Tessa Kluter, woordvoerder bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD): "Momenteel doen wij een inventarisatie van het aantal mensen dat nog op de camping verblijft. Nu gaat dat om ongeveer dertig mensen. Een deel hiervan heeft ook echt de intentie om te blijven." De bewoners die besluiten te blijven zullen het zonder licht en warmte moeten rooien.

Kluter: "Van die dertig is ook een deel hulpbehoevend. Wij gaan bij de mensen langs om te kijken of er nog een zorgvraag is, en of ze een vangnet hebben. Dit doen we vanuit onze zorgplicht." Kluter benadrukt dat het de intentie is om de bewoners die een zorgbehoefte hebben te ondersteunen. "We bieden ze niet elders onderdak."

'Ik laat mijn spullen niet achter'

Van de tientallen bewoners is er een aantal vertrokken, maar ook een deel dat heeft besloten te blijven. "Ik ga nu even boodschappen doen, maar ik kom zo gewoon weer terug hoor!", zegt een bewoonster die van het terrein af rijdt met de auto. "Ik laat mijn spullen hier niet zomaar achter. Dan ga je weg, kom je over een week een keer terug om dan te zien dat alles is leeggeroofd? Mooi niet!"

Een jongeman kiest wel eieren voor zijn geld. "Ik ga terug naar mijn ouders. Die staan daar niet om te juichen nee, maar ja, wat moet je anders? Daar ben ik altijd welkom. En nu op zoek naar een nieuwe woning. Daar zijn we al een jaar mee bezig, maar ja, dat gaat niet zo snel in deze tijd", verzucht hij.