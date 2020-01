Weer jeugdkeeper FC Emmen in beeld bij Oranje, Caciano naar Curacao Onder 20

De jeugdkeepers van FC Emmen zijn in trek bij de KNVB. Sinds de terugkeer van de zelfstandige jeugdopleiding bij de Drentse club, in het seizoen 2013/2014 kregen al vier keepers van de Drentse club een uitnodiging vanuit Zeist en de teller gaat nu naar vijf. Sven van den Berg, spelend in FC Emmen onder 14, mag zich binnenkort gaan bewijzen.

Kjell Scherpen, Robin Jalving, Yme Meijer en Wouter Sibon gingen Van den Berg al voor.

Van den Berg maakt, samen met teamgenoot Yoshua Woest, deel uit van een groep bestaande uit 47 spelers die in het afgelopen seizoen al een aantal selectiemomenten gekend met (nog) grotere aantallen. Woest werd al een aantal keren vaker opgeroepen in het huidige seizoen, voor doelman Sven van den Berg is het de eerste keer. Beide spelers spelen op dinsdag 4 februari aanstaande op de KNVB Campus in Zeist onderlinge wedstrijden met de 47-koppige groep.

Lentini Caciano in voetsporen Jafar Arias

FC Emmen onder 19-speler Lentini Caciano is voor het eerst opgeroepen voor Curaçao onder 20. Met dat team zal hij deel gaan nemen aan een kwalificatietoernooi voor het CONCACAF onder 20-kampioenschap. Het kwalificatietoernooi wordt gehouden in Willemstad, Curaçao. Tegenstanders in die week zijn Saint Martin U20, Belize U20 en Guadeloupe U20. Bij poulewinst plaatst Curaçao onder 20 zich voor het hoofdtoernooi, komende zomer in Honduras. Flankspeler Caciano, die ook regelmatig is te bewonderen is in FC Emmen 2, treedt daarmee in de voetsporen van Jafar Arias die deel uitmaakt van de nationale ploeg van Curacao.

