De Kraamvogel in financiële problemen, salarissen wel betaald (update)

Het moederbedrijf van kraamzorgorganisatie De Kraamvogel, Zorg in Nederland, zit in financieel zwaar weer. Het bedrijf moest afgelopen weekend de salarissen van de werknemers overmaken, maar er stond te weinig geld op de bankrekening van de organisatie. Dat zegt bestuurder Paul Hulst.

Vier verzekeraars komen na overleg de kraamzorgorganisatie nu tegemoet. "Het salaris van januari is nu overgemaakt", aldus een opgeluchte Hulst.

Hoe de toekomst van De Kraamvogel eruit gaat zien weet Hulst nog niet. "Volgende week woensdag gaat we weer in overleg, dan moet ik met de billen bloot."

Hij roemt de inzet van de vier zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. "Dankzij hun inzet wordt het personeel betaald en nu gaan we gezamenlijk in overleg hoe het in de toekomst verder moet. Ik ga gebruik maken van de kennis die er bij de verzekeraars zit."

Hulst wil dat na het overleg in ieder geval op tafel ligt hoe het beter moet in de toekomst. "Het ziekteverzuim is bijna 12 procent, dat is veel en veel te hoog. Dat moet omlaag. Daarnaast gaan we de administratieve processen vlot trekken."

Ook wil hij verbeteringen voor het personeel. Zo wil hij af van de wachtdiensten, en daar geroosterde diensten van maken, en wil hij het salaris verbeteren. Dat laatste wil hij vooral omdat volgens hem de uitstroom van personeel te groot is.

De Kraamvogel is de op één na grootste kraamorganisatie in Drenthe en is ontstaan uit zorg- en welzijnsorganisatie Icare.