Leraren gaan weer staken, maar welke prijs betalen ouders?

Hoewel met het cao-akkoord voor het basisonderwijs in december onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent werd binnengesleept, besloot de onderwijsbond om een eerder geplande staking niet af te blazen. De bonden hopen dat meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs, als het werk aantrekkelijker wordt gemaakt. De lerarentekorten lopen namelijk al lange tijd op.

De staking in het onderwijs heeft ook een keerzijde. Volgens de Algemene Onderwijsbond lopen stakende leraren zo'n 100 euro per dag aan inkomsten mis. Zijn ze aangesloten bij een vakbond en hebben ze zich laten registeren, dan kunnen ze ruim 60 euro daarvan terugkrijgen.

Wat kost de opvang?

Maar ook voor ouders met schoolgaande kinderen kan zo'n staking in de papieren lopen. Op sommige scholen krijgen de kinderen 'les' van ouders, maar op veel andere plekken is er geen opvang geregeld. Dat betekent dat basisschoolleerlingen in veel gevallen naar de kinderopvang moeten. En dat kost ouders natuurlijk geld.

RTV Drenthe heeft met meerdere kinderopvangcentra gebeld. Gemiddeld genomen komt het uurtarief neer op 7,36 euro. Stel dat je je kind Bartje van 8.00 tot 18.00 uur naar de opvang brengt, dan kost dat in totaal 70,36 euro. Volgens het CBS krijgen ouders gemiddeld 70,8 procent van de gedeclareerde kosten wel terug van de Belastingdienst. Dat is een berekening op basis van cijfers van de afgelopen drie jaar. Het percentage is wel afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal kinderen en het inkomen van de ouder(s). Indien je bovenstaand percentage terugkrijgt, dan betaal je netto voor tien uur kinderopvang 21,49 euro.

(foto: RTV Drenthe)

Extra drukte bij de opvang?

Op de vraag of de opvangcentra extra drukte verwachten, wordt wisselend gereageerd. Bij kinderopvang Gans Anderz in Coevorden is voor de komende dagen extra personeel ingezet. Eerder deze week had de opvang namelijk al minstens tien extra aanmeldingen ontvangen. Dat geldt ook voor Skid Kinderopvang, een overkoepelende organisatie in Drenthe. Daar zijn ook veel extra aanvragen binnengekomen. Hoeveel precies, is niet bekend.

Villa Kaketoe in Nijeveen laat weten dat het veel vragen krijgt van ouders over de stakingen, maar ziet ook dat veel ouders het probleem onderling oplossen. Daardoor worden er bij die opvang niet veel meer kinderen verwacht. De Horst in De Wijk sluit zich daar ook bij aan.