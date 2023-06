Ook dit jaar worden weer innovaties getest tijdens het TT Festival

Tijdens het TT Festival worden deze week meerdere nieuwe innovaties getest. Top Dutch Solar Racing is een van de testcases die wordt begeleid door Innofest, dat al jaren actief is op het festival.

Het solarteam doet in oktober met een zonneauto (de Green Thunder) mee aan de Bridgestone Wold Solar Challenge in Australië. Die race gaat dwars door de outback. In Assen testen de teamleden tijdens een simulatie onder meer of de onderlinge communicatie goed is.