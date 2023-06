Josef B. legt zich bij straf neer, zaak Ruinerwold ten einde

De 62-jarige Josef B., ook wel bekend als de klusjesman van Ruinerwold, legt zich bij zijn veroordeling neer. Dat bevestigt het Openbaar Miniserie (OM) na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden . Het hoger beroep stond gepland voor september.

Josef B. is in juni 2022 door de rechtbank in Assen tot drie jaar cel veroordeeld voor de vrijheidsberoving van de jongste zes kinderen van Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. Zowel hij als het OM ging daar tegen in beroep. "Wij zijn het niet eens met de veroordeling, omdat we vinden dat Josef B. niet strafbaar heeft gehandeld", reageerde advocaat Yehudi Moszkowicz namens zijn cliënt vlak na zijn veroordeling.

Het OM ging in hoger beroep omdat zij vond dat B. ook verantwoordelijk was voor de vrijheidsberoving van de drie oudste kinderen van Gerrit Jan van D. De rechtbank in Assen sprak hem daar van vrij.

Nadat bekend werd dat Josef B. zich neerlegt bij zijn straf, heeft ook het OM besloten om zich terug te trekken. "Dat hebben wij gedaan na overleg met de kinderen. Die willen er een punt achter zetten", aldus het OM.

De klusjesman van Ruinerwold heeft zijn straf inmiddels uitgezeten.

'Kinderen geïndoctrineerd'

Het gezin dat jarenlang verborgen zat in een boerderij aan de Buitenhuizerweg werd in oktober 2019 ontdekt, nadat de oudste van de zes was weggelopen en hulp had gezocht in Ruinerwold. Het nieuws over het verborgen gezin ging de hele wereld over. Van D. woonde sinds 2010 met de zes kinderen in de afgelegen boerderij. Daarvoor woonde het gezin in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst en Meppel. Drie oudere kinderen ontvluchtten het gezin voor de verhuizing naar Ruinerwold.

"De jongste kinderen zijn van kinds af aan geïndoctrineerd. Het verlaten van de boerderij in Ruinerwold zou betekenen dat ze de levensmissie van het gezin zouden verloochenen en het gezin zouden verraden", aldus de rechtbank. Van D. vertelde ze ook dat ze dan nooit meer terug konden komen en benadrukte dat het gezin het enige was wat ze hadden. "Zo is door de vader een zodanige situatie gecreëerd dat ze niet weg durfden te gaan. Ze konden zich niet aan de situatie onttrekken."

Gerrit Jan van D.

De strafzaak tegen Gerrit Jan van D. werd in maart 2021 al stopgezet. Na uitgebreid onderzoek bepaalde de rechtbank in Assen dat Van D. niet in staat is om terecht te staan, omdat hij vanwege de gevolgen van een beroerte in 2016 de strafzaak niet zou begrijpen. Daardoor zou hij zichzelf niet goed kunnen verdedigen. Daardoor heeft de Ruinerwold-vader geen kans op een eerlijk proces.