Bewoners Camping Anloo: 'Alles wordt ons afgenomen'

Zestien jaar geleden kwamen Thea en Tinus wonen op het park. Een chalet die toekomstbestendig is, zodat ze er samen oud kunnen worden. "Het is ons eigen plekje, we hebben geen schulden", zegt Thea. "We hebben hier ons hele doen en laten. Alles is gelijkvloers en keurig en netjes voor elkaar. En nu krijg je zo'n dilemma."

Stroom afgesloten

Daarmee doelt Thea op de camping verlaten, of blijven zonder stroom en stromend water. Enexis sluit vandaag de stroom op de failliet verklaarde camping af. Na een controle van het elektriciteitsnet op de camping, blijkt dat de situatie onveilig is. Gisteren werden de tientallen bewoners van de camping geïnformeerd over het besluit.

"De geruchten gingen al, dat de stroom eraf zou gaan", zegt Tinus. "Wanneer wisten we niet. En dan hoor je plompverloren dat de stroom eraf gaat. Dat vertelt de burgemeester ons." De bewoners voelen zich in de steek gelaten. Eerst door de campingbeheerder, en nu door de gemeente en netbeheerder.

"We hebben niks meer. Ook de riolering stopt, het toilet kunnen we niet meer gebruiken. Water kunnen we niet meer gebruiken. Alles wordt ons ontnomen. De gaskachel doet het straks niet meer, de cv niet", zegt Thea.

Zorgen

"Mijn vrouw is afhankelijk van een scootmobiel, die kun je straks niet meer opladen", schetst Tinus de problemen. "De telefoon is straks ook leeg. Dat soort dingetjes, je hebt niks meer."

Thea, bijna 78 jaar, zegt dat het bereiken van hulpdiensten onmogelijk wordt door de maatregel. "Ik heb problemen met het hart, met een lege telefoon kun je niks meer. We hadden bewust twee telefoons genomen, als de ene leeg is heb je nog de ander. Dat is straks ook onmogelijk. Toch ga ik hier niet weg, echt niet", zegt ze vastberaden. "Dan vinden ze ons maar, onze kinderen zijn radeloos."

Hun kinderen hebben uitgezocht of er een nieuwe vaste stroomaansluiting kon worden aangelegd naar hun chalet. "Dat kost 21 euro per meter en het is minimaal 150 meter", stelt Thea. Het duurt dan ook nog eens zes tot acht weken voordat ze beginnen."

'Moeten er doden vallen?'

De twee maken zich niet alleen zorgen over zichzelf, maar ook over de buren. "Hierachter woont een man die ook afhankelijk is van hulpmiddelen", weet Tinus. "Die zit aan het zuurstof, die weet ook niet wat die moet", vult Thea hem aan. "Moeten er hier op de camping doden vallen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn?"

Het bezoek van de burgemeester gisteravond nam hun zorgen niet weg. Thea: "We worden nog erger behandeld dan dieren, die hebben nog dierenbescherming. Maar is er ook mensenbescherming?"

Niet verstandig

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze is het niet verstandig dat bewoners op de camping blijven. "In principe mag er niemand er wonen", zegt hij. "Sommigen zeggen: 'ik wil daar niet weg'. Dat kan en zal eerst wel zo zijn. We zullen monitoren en als de situatie echt onveilig blijkt na afsluiting van de energie, dan moeten we daarin wat gaan doen."

Ingrijpen gaat de gemeente dus niet meteen doen. "Het heeft niet onze eerste prioriteit en het is eigen verantwoordelijkheid", zegt Hiemstra. "Voorlopig richten we op mensen die hulpbehoevend zijn, er wonen mensen die niet op eigen initiatief en kracht een andere plek kunnen vinden. Daar gaan we vandaag mee verder. Er is een behoorlijk aantal mensen mee aan de slag om een goede oplossing te vinden.

Lees ook: