AOb roept Drentse scholen op in Groningen te staken

Volgens de AOb doet meer dan de helft van de Drentse scholen mee met de staking. Scholen konden zich op de website van de AOb aanmelden.

Protestmarsen

In diverse steden houden leerkrachten protestmarsen en manifestaties. In Groningen is vanaf 10.30 uur een stille mars die begint en eindigt op de Vismarkt. Aansluitend is er een spreker en muziek. "We roepen alle scholen uit Drenthe op om dit keer naar Groningen te komen", zegt Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond. Ook zijn er bijeenkomsten op scholen. In Drenthe worden die morgenochtend gehouden in Assen en Emmen.

Volgens Stolk is het geld dat het onderwijs aan het eind van vorig jaar kreeg van minister Slob van Onderwijs lang niet genoeg. "Dat was eenmalig geld", reageert Tolk. "Structureel moet er meer geld bij. Wij willen goed onderwijs kunnen geven. Daarom staken leraren massaal. We hebben het over 2 miljard euro dat erbij moet. We zien nu al dat landelijk elke dag 55.000 kinderen niet het onderwijs krijgen dat ze verdienen omdat niet de juiste persoon voor de klas staat. Dat aantal gaat oplopen tot 240.000 in 2028 als er niks gedaan wordt. Dat is heel ernstig voor Nederland."

