Overal groei aantal passagiers, behalve op Groningen Airport Eelde

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 81 miljoen passagiers vlogen vanaf de Nederlandse luchthavens. Schiphol is de grootste. De kleinste is Groningen Airport Eelde. Regionale luchthavens als Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde verwerkten samen 9,5 miljoen passagiers.

Overal groei

Uit de CBS cijfers blijkt dat het op de Drentse luchthaven gaat om een daling van het aantal passagiers van 23 procent. In 2019 waren er op Eelde 176.022 passagiers. In het recordjaar 2018 waren het er nog 228.698. In deze cijfers zijn overigens niet de passagiers meegeteld die op de luchthaven landen en daarna doorreizen naar een andere bestemming.

Aangekomen en vertrokken passagiers (foto: CBS)

Oorzaak is het wegvallen van de lijndiensten van Nordica Air naar Kopenhagen en München. De Letse maatschappij staakte de vluchten in december 2018 vanwege de hoge kosten en een te laag aantal passagiers. Bovendien stopte de miljoenenbijdrage uit het routefonds. Er zat, zo blijkt uit cijfers, wel groei in de passagiersaantallen, maar dat ging niet snel genoeg. Deskundigen zeiden toen al dat Nordica "taxiritten deed in een luxe VIP touringcar."

De populairste bestemming in heel Nederland is nog steeds Londen. Ook vanaf Groningen Airport Eelde. FlyBe vliegt daar in opdracht van Stobart Air bijna dagelijks naar Londen Southend. Het veel kleinere AIS Airlines richt zich op de zakelijke klant en vliegt bijna dagelijks naar Kopenhagen en Münster.

Onzekerheid in luchtvaart is groot

In het verleden werd Groningen Airport Eelde vergeleken met Maastricht Aachen Airport. Maar met de komst van luchtvaartmaatschappij en touroperator Corendon is het aantal passagiers daar gegroeid met meer dan vijftig procent. Corendon vliegt overigens ook vanaf de Noordelijke luchthaven, maar naar veel minder bestemmingen en minder frequent.

Interim directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde werkt op dit moment aan een nieuw toekomstplan voor de luchthaven. "Een realistisch plan", zo zegt hij, waarin duidelijk moet worden op welke manier de activiteiten op de luchthaven uitgebreid kunnen worden.

Volgens Schmeink draait het niet alleen om de vluchten, maar ook om bedrijvigheid rondom de luchthaven en activiteiten als de dronehub en mogelijk zelfs elektrisch vliegen. Hij kijkt met "enig afgrijzen" uit zijn kantoorraam naar het platform en de start- en landingsbaan. Die worden deze winter bijna niet gebruikt voor commerciële vluchten. Dat moet anders. Schmeink is de opvolger van Marco van de Kreeke. Van de Kreeke moest van de aandeelhouders, gemeenten en provincies, van de luchthaven vertrekken.

Plannen te ambitieus

In het verleden zijn vaker plannen gemaakt, maar die bleken te ambitieus en achteraf niet realistisch. Groningen Airport Eelde heeft te maken met komende en weer vertrekkende luchtvaartmaatschappijen die vinden dat het achterland van de luchthaven te klein is. Bovendien kunnen ze in de Randstad en in het Zuiden van Nederland meer verdienen.

En dan is er nog de onzekerheid over de opening van Lelystad Airport. Die discussie zorgt voor een stilstand in de ontwikkeling van de luchtvaart. Interim directeur Schmeink moet gesprekken voeren met de Schiphol Groep en minister Cora van Nieuwenhuizen over de nieuwe luchtvaartnota. Een toekomstplan voor de luchtvaart in Nederland. Daarin hoopt de Noordelijke luchthaven dat er een verdeling van vluchten komt, waardoor de toekomst van Airport Eelde er rooskleuriger uit ziet.

