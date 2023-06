Watertoren wordt tóch geen luxe hotelsuite: 'Erg jammer voor Coevorden'

De watertoren in het Van Heutszpark dateert uit 1914 en is 32,5 meter hoog. Bovenin zit een waterreservoir met een inhoud van 150 duizend liter. Sinds 1988 is WMD eigenaar van de toren, die daarna nog twee jaar in gebruik was. De toren zorgde voor de benodigde druk op de waterleidingen, maar dat was niet meer nodig. Tegenwoordig gebeurt dat door pompstations.