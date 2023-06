Minder slaapplaatsen voor kampeerders: 'Verhuur chalet levert meer op dan tentplek'

De afgelopen tien jaar zijn er duizenden slaapplaatsen verdwenen voor mensen die willen kamperen in Drenthe. In onze provincie zijn nu nog ruim 60.000 plaatsen over, tegenover meer dan 80.000 eind 2012. Dat terwijl toeristen uit binnen- en buitenland vaker kiezen voor een verblijf op een Nederlandse camping.

De populariteit van kamperen nam tot 2019 af, maar kreeg een impuls in de coronajaren waardoor weer meer mensen met tent, vouwwagen of caravan de hort op gaan. Desondanks zijn voor deze toeristen minder plaatsen voor overnachting, vooral in Noord- en Zuidoost-Drenthe. Daar nam het totale aantal slaapplekken het afgelopen decennium af met ongeveer een kwart tot respectievelijk 27.985 en 15.685.

In Zuidwest-Drenthe is de daling met bijna 18 procent minder sterk. Daar zijn nu 19.988 plaatsen voor overnachting.

Eerst een tent, nu een chalet

"Iets meer luxe is de trend", verklaart onderzoeker Miranda Horstman van Marketing Drenthe de afname. "Op veldjes waar je eerst je tent kon neerzetten, staan nu vaker chalets. De verhuur van zo'n huisje levert voor de ondernemer meer op dan een tentplek."

Branchevereniging Hiswa-Recron ziet eveneens dat landelijk het aantal veldjes voor tent, vouwwagen of camper plaatsmaakt voor huisjes waarmee meer geld kan worden verdiend. Maar in Drenthe lijkt dat op basis van de CBS-cijfers juist niet het geval. Het aantal slaapplaatsen in vakantiehuisjes neemt in onze provincie af, terwijl dat in heel Nederland de afgelopen tien jaar juist sterk omhoog schoot.

Regiomanager Petra Ellens van Hiswa-Recron vermoedt dat de Drentse uitzondering te maken heeft met vakantieparken waar huisjes nu regulier worden bewoond. Onlangs nog werd duidelijk dat woningen in De Tip een permanente woonbestemming krijgen. "Ik heb geen signalen dat gezonde bungalowparken huisjes aan het afstoten zijn", aldus Ellens.

Nog steeds ruimte voor toerist

Volgens Ellens wordt de markt voor 'het kamperen zoals dat vroeger ging' kleiner en neigen meer mensen naar luxere vormen zoals 'glamping'. Het verklaart wellicht waarom de toerist massaler naar de camping trekt. Zo verbleven tien jaar geleden buitenlanders in juli en augustus zo'n 1,5 miljoen nachten op Nederlandse campings, terwijl dat de vorige zomer al was opgelopen tot 2,6 miljoen. Marketing Drenthe heeft nog geen signalen dat het leidt tot capaciteitsproblemen. "Er is nog altijd ruimte voor toeristen om te komen", zegt Horstman.