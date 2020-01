'Illegale bewoning camping Anloo speelde geen rol bij afsluiting stroom'

Precies om 09.30 uur vanmorgen werd de stroom op de camping vanwege veiligheidsredenen afgesloten. "Als dit op een andere camping was gebeurd, op een normale recreatiecamping die ook failliet ging, was hetzelfde gebeurd met de stroomvoorziening", zegt Tessa Kluter van de Veiligheidsregio Drenthe, waar de brandweer onder valt.

"Het gaat echt om brandonveiligheid. Hulpdiensten en gemeente zijn verantwoordelijk voor veiligheid. Drie partijen hebben geconstateerd dat het onveilig was en dat de stroom eraf moest."

Brand

Een combinatie van factoren maakt de situatie op camping echter complex. "Half januari is de camping failliet gegaan. De eigenaar is vertrokken en de curator nam het over", legt Kluter uit. "Daar kwam bij dat op 21 januari er een brand ontstond in een meterkast. Er kon net voorkomen worden dat de brand oversloeg op een chalet. De gemeente en Enexis hebben vervolgens onderzoek gedaan en geconstateerd dat er een acute onveilige situatie was."

Afsluiting van de stroom had voorkomen kunnen worden volgens de woordvoerder. "Het was aan de eigenaar of particuliere partij om er wat aan te doen." De veiligheidsregio en de gemeente zijn daar niet verantwoordelijk voor. Kluter: "Wij zijn er voor de zorg. Er zijn hulpverleners aanwezig. Er zijn mensen die acute zorg nodig hebben en geen onderdak hebben. Er hebben zich al mensen gemeld en aan hen is een oplossing aangeboden. "

