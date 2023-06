Kevin Schwantz: 'De TT is een van weinige races waar ik voor opsta'

Hij won drie keer de TT Assen, maar belandde ook even zovele keren in het ziekenhuis. Maar vraag je voormalig wereldkampioen Kevin Schwantz naar de Dutch TT, dan beginnen zijn ogen te stralen. "Dit was een van mijn favoriete plekken om te racen. Wat een geweldig circuit en de fans zijn fantastisch."

"De eerste keer dat ik in Assen reed, was in 1986. Ik kreeg een wildcard, het was mijn allereerste Grand Prix en het regende. Het publiek kon je niet zien, dat schuilde onder plastic. Maar elke ronde dat we passeerden, stond iedereen op om te juichen. Het zijn de bijzonderste motorsportfans die ik ben tegengekomen."

Spreek je over Kevin Schwantz, dan heb je het over de nummer 34. Eind jaren tachtig maakt de Amerikaan zijn entree in het WK 500cc. Hij groeit uit tot de publiekslieveling in Assen. En die liefde is geheel wederzijds.

Hoewel, Schwantz moet even wennen aan het smalle circuit, als hij voor het eerst naar Drenthe komt. "Ik reed in '86 de 500cc en de F1-klasse. Dat weekend ben ik zes keer gecrasht. De baan was zo smal, maakte je een fout dan eindigde je direct in het gras en dan waren het best zware crashes. Mijn racepak was overwegend rood en blauw, maar toen ik Assen verliet was het veranderd in groen."

Overwinningen

In 1989 lijkt de Amerikaan op weg naar zijn eerste zege op het TT Circuit. Hij heeft een voorsprong van ruim twee seconden op zijn rivaal Wayne Rainey, als de drijfstang van zijn Suzuki breekt en hij uitvalt. Een jaar later maakt hij het goed met een overwinning. In 1991 en 1993 wint hij opnieuw.

"Mijn zege in 1991 is de meest speciale", blikt de Amerikaan terug. Hij is dat jaar opnieuw in een gevecht verwikkeld met Rainey. Met nog een ronde te rijden, lijkt de voorsprong van zijn rivaal niet meer in te halen. Maar Rainey verremt zich in voor de Geert Timmerbocht en gaat door het gras en moet van het gas.