Water in Meppel zit vol poepbacteriën, maar waar komt het vandaan?

De organisatie van de City Swim komt met een handhavingsverzoek richting de gemeente, zodat duidelijk wordt waar de bacterie vandaan komt. En als het duidelijk is, volgt er mogelijk een schadeclaim achteraan. "We hebben kosten gemaakt om het te organiseren en we hebben er niets voor teruggekregen", zegt De Vries. "Het is wel duidelijk dat het niet onze schuld is, dat het water ineens vies is geworden."

Omwonende wil zwemmen

Dat doet ze mede na een gesprek met de Natuurbeschermingswacht in Meppel. De organisatie is niet de eerste die dat doet. Iemand die aan de gracht woont, heeft dat ook al een keer gedaan. Hij wil namelijk graag een duik nemen in de gracht voor zijn huis, maar wil de zekerheid dat het water schoon is. Volgens deze bewoner is het schip namelijk niet aangesloten op de riolering en loost het schip mogelijk vuil water.

Hij wordt bij het verzoek geholpen door de Natuurbeschermingswacht. De bewoner woont zes meter van het schip met een vaste ligplaats in de gracht. Zijn verzoek is door de gemeente afgewezen omdat hij geen belanghebbende is. "Als je in Zeeland woont, snap ik dat je niet belanghebbend bent voor iets in Meppel. Maar als je er zes meter vandaan woont!?", reageert Geert Starre namens de Natuurbeschermingswacht vol verbazing.

Hierover is een rechtszaak geweest, waar vorige week vrijdag uitspraak in is gedaan. Deze bewoner is wel belanghebbende, oordeelde de rechter, waarmee zijn handhavingsverzoek opnieuw bij de gemeente ligt.

"Het betekent niet dat er meteen een boete moet komen", legt Starre uit. "Een handhavingsverzoek houdt in dat de gemeente eerst moet controleren. Wellicht blijkt daaruit dat er helemaal niets aan de hand is. Prima. Maar nu weten we het niet."

Geen controle

De gemeente Meppel laat weten nu geen milieukundig onderzoek te doen naar de kwaliteit van het water in de gracht van Meppel. "Wij zijn geen bevoegd gezag voor de waterkwaliteit", laat een woordvoerder weten. "Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit."

Ook het waterschap is niet bezig met het water in de gracht van Meppel. Het waterschap laat het water controleren wat door de provincie is aangewezen als zwemwater. De grachten van Meppel vallen daar niet onder.

Voor al het water dat niet is aangewezen als zwemwater, garandeert het waterschap geen zwemwaterkwaliteit. "Gebruik van dit water, voor wat voor doeleinde dan ook, is voor eigen risico", reageert een woordvoerder. "De gemeente geeft een evenementenvergunning af voor het houden van een evenement in en om het water. In de evenementenvergunning wordt dan aangegeven dat dit water niet de kwaliteit van zwemwater heeft en wordt geadviseerd de kwaliteit vooraf te laten onderzoeken."

Te land, ter zee en in de lucht

Op 1 juli staat het volgende evenement bij de gracht van Meppel gepland: Fiets 'm erover. Dat is een evenement gebaseerd op het voormalige tv-programma Te land, ter zee en in de lucht. Deelnemers moeten met een fiets over een smalle balk over de gracht fietsen om de bel te halen.