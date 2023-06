Boete voor onvoldoende zorg aan paarden op paardenfokkerij in Grolloo

Voor het onthouden van de nodige zorg aan tenminste dertien paarden op een paardenfokkerij in Grolloo is de maatschap in Harkstede, waar de fokkerij onder valt, een boete van 3.000 euro opgelegd. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

Tijdens de inspectie in mei 2021 liepen zes paarden met ongekapte hoeven rond in de weilanden. De hoeven waren gebrokkeld, gescheurd en in sommige gevallen stonden die omhoog. Op de stal stonden nog eens zeven merries met ernstig verwaarloosde hoeven.

Beschimmeld voer

In de stal lag beschimmeld ruwvoer waar de paarden van moesten eten. Het voer stonk en vertoonde zwarte plekken doordat het bedorven was. Paarden die net een veulen hadden gekregen moesten daarvan eten, schetste de rechter. De maatschap was maandag uitgenodigd voor de economische politierechter, maar niemand verscheen.

Verzorgers zeiden tijdens de eerste controle in 2021 dat ze wisten dat de hoevensmid hoognodig moest komen, maar zij hadden niet de bevoegdheid die in te schakelen. De eigenaar werd hierover gehoord. De ondernemer zei dat hij wel degelijk een hoefsmid had ingeschakeld, maar voor de paarden op de locatie van het bedrijf in Donderen.

Opnieuw te lange hoeven

Hij zou dit omzetten naar de locatie in Grolloo. Ruim een maand later volgde een tweede controle in Grolloo. Nog steeds liepen zeven paarden met te lange en ingescheurde hoeven rond. Het bedrijf kreeg een boete van 1.500 euro opgelegd, maar ging hiertegen in verweer. De zaak werd daardoor aan de rechter voorgelegd.

"En nu komt er niemand en weten we de reden hierachter niet", zei de rechter. Vorig jaar in juli werd de locatie in Grolloo opnieuw geïnspecteerd. Opnieuw liepen paarden met te lange hoeven rond. "Het bedrijf heeft de zaken herhaaldelijk niet op orde", zei de officier van justitie. Ze eiste een boete van 3.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

'Over de motieven kunnen we gissen'