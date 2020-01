Vestiging ABN AMRO in Hoogeveen sluit de deuren

ABN AMRO constateert dat klanten hun zaken steeds vaker regelen via internet of per telefoon. Een bezoek aan een bankkantoor is daardoor vaak niet meer nodig, stelt de bank. Kleine kantoren, zoals die in Hoogeveen, worden daarom gesloten. "Vestigingen met een spilfunctie in de regio, zoals die in Assen, blijven open", zegt een woordvoerder van de bank. Klanten in de omgeving van het kantoor in Hoogeveen ontvangen een uitnodiging om ondersteuning te krijgen bij het online bankieren.

Geen banen verloren

Het Hoogeveense kantoor sluit op 17 april 2020. De medewerkers hoeven niet bang te zijn dat ze hun baan kwijtraken. "Voor iedereen wordt een nieuwe plek binnen de bank gezocht", aldus de woordvoerder.

De huur van het pand in Hoogeveen is opgezegd. Of de pinautomaat ook verdwijnt, is onduidelijk. ABN AMRO is daarover in gesprek met de verhuurder.

Als een kantoorbezoek alsnog nodig is, verwijst ABN AMRO naar het kantoor in Assen. Ook heeft ABN AMRO kantoren in Emmen en Meppel waar klanten terecht kunnen.