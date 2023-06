Onweer en hagel verwacht, code geel afgegeven

Na weken van droogte kan het vanavond gaan hozen in Drenthe. Weerinstituut KNMI heeft de weerswaarschuwing code geel afgegeven voor Drenthe. Er worden 'onweersbuien met lokaal veel neerslag' verwacht. Ook wordt gewaarschuwd voor windstoten.

De windstoten kunnen een snelheid van 75 kilometer per uur bereiken, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. De neerslag kan bestaan uit hagel.

Waarschuwing

Voor heel het land is code geel afgegeven, in Drenthe geldt de waarschuwing van 20.00 uur tot 01.00 uur. De buien komen vanuit het zuidwesten Nederland binnen, die trekken vervolgens verder over Nederland. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden", stelt het KNMI.