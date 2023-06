Opvang voor Oekraïners op vakantieparken Vries en Tynaarlo opnieuw verlengd

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen opnieuw langer terecht op twee vakantieparken in de gemeente Tynaarlo. De opvang op camping De Eswal in Vries wordt met vijf jaar verlengd tot 2028. Op Villapark Akenveen in Tynaarlo blijven tot het einde van dit jaar plekken beschikbaar. Dat is een half jaar langer dan tot nu toe was afgesproken.

De gemeente Tynaarlo laat weten dat de contracten met beide vakantieparken zijn verlengd omdat er nog steeds veel behoefte is aan opvang voor mensen uit Oekraïne. Nog iedere week melden honderden Oekraïeners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land zich in Nederland.

Mocht de situatie in Oekraïne dusdanig veranderen dat mensen terug naar huis willen, dan is het volgens de gemeente mogelijk om de opvang eerder te stoppen.

Tiny houses en recreatiewoningen

Op de vakantieparken is in totaal plaats voor 160 vluchtelingen. Op De Eswal wonen de Oekraïners in tiny houses, een paar kilometer verderop op Akenveen verblijven ze in recreatiewoningen.