Bosboeren krijgen nieuwe aanslag van Belastingdienst: 'De contractbreuk is het ergst'

Zo'n 170 boeren in Groningen en Drenthe krijgen mogelijk te maken met een naheffing van de Belastingdienst. Zij deden aan houtteelt op hun landbouwgrond in samenspraak met de overheid. Met drie ministeries is afgesproken dat de grond landbouwgrond zou blijven. Maar de Belastingdienst vindt het nu bosgrond en komt met een aanslag als de grond wordt verkocht of overgedragen.

Het verhaal begint bij Abel Prins uit Assen. Hij plantte dertig jaar geleden tijdelijk bos op zijn landbouwgrond. De winst op landbouwgrond is belastingvrij; dat is de zogeheten landbouwvrijstelling. De Belastingdienst noemt het nu bosgrond en vindt dat de landbouwvrijstelling niet opgaat. Prins verkocht zijn landbouwgrond in 2014 en kreeg in 2018 een 'correctie op de aanslag' in de bus.

Afspraak is afspraak

"Het was een bedrag van zeven ton en nog een klein beetje", zegt Prins. "Er zat een acceptgiro bij. Maar dat bedrag past er niet eens in. Er was een hokje te weinig. Het belangrijkste is niet eens het geld. Het ergste is dat ze je zo behandelen en dat ze aan contractbreuk doen."

Ingenieur Oncko Burghgraef uit Vredenheim was destijds nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling. "Van de 2.100 hectare die in de regelingen is aangeplant ben ik betrokken geweest bij 1.000 hectare", licht hij toe. "Er zijn landelijk ongeveer 200 boeren die van deze regeling gebruik hebben gemaakt, van wie ongeveer 170 uit Groningen en Drenthe. Ze gingen met bosteelt aan de slag met de wetenschap dat ze over 15 tot 25 jaar weer terug zouden kunnen naar landbouw. Wachtend op betere tijden."

Tijd van overschotten

Burghgraef schetst de achtergrond van de regeling. "In de jaren negentig was de landbouw in een mineurstemming. De prijzen van landbouwproducten waren laag en er was sprake van overproductie. Ook was er een tekort aan hout. De Europese Gemeenschap kwam toen met een subsidieregeling waarbij tijdelijk bos kon worden aangelegd. Drie ministeries riepen drie regelingen in het leven om daar gebruik van te maken."