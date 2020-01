Minder dieren: Drentse uitstoot fosfaat en stikstof uit mest daalt

De uitstoot van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest is het afgelopen jaar gedaald. In Drenthe produceerden boeren vooral minder fosfaat.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De fosfaatuitstoot uit mest in Drenthe bedroeg vorig jaar 7,7 miljoen kilogram, een daling van 5,4 procent ten opzichte van 2018. Koeien zijn verantwoordelijk voor bijna 70 procent van deze uitstoot, gevolgd door pluimvee (17,4 procent) en varkens (8,3). Schapen, geiten en overige dieren produceren bijna 5 procent van het fosfaat.

Alleen in de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Zeeland daalde de uitstoot van fosfaat harder dan in Drenthe. Opvallend is dat in heel Nederland minder fosfaat uit mest komt, behalve in Utrecht. Daar steeg de uitstoot juist.

Stikstof

Ook de uitstoot van stikstof uit mest daalde. 25,9 miljoen kilogram stikstof kwam er vorig jaar uit dierlijke mest, een daling van 3,6 procent ten opzichte van 2018. Ruim 76 procent is afkomstig van koeien. Ook hier valt op dat de uitstoot in heel Nederland daalt, behalve in de provincie Utrecht.

De totale uitstoot van fosfaat en stikstof in Nederland blijft onder het plafond dat de Europese unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De stikstofuitscheiding daalde in Nederland met 2,6 procent naar 490 kilogram. De fosfaatuitscheiding bedroeg 156 kilogram, 3,7 procent minder vergeleken met 2018. De daling hangt volgens het CBS vooral samen met de afname van het aantal runderen, varkens en kippen. De meeste kilo's stikstof en fosfaat komen uit Noord-Brabant.

10 jaar geleden

In het merendeel van de provincies nam de uitstoot van stikstof de afgelopen tien jaar tijd toe, ook in Drenthe. Tijdens deze periode steeg de uitstoot met 4,1 procent. De fosfaatuitstoot nam de afgelopen tien jaar wel sterk af met 10,9 procent.

Gisteren overlegde voorzitter Dirk Bruins van boerenorganisatie LTO Noord met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten over de verlaging van de stikstofuitstoot. "Wij verlagen stikstofuitstoot door minder eiwit in voer en extra weidegang", schreef Bruins op Twitter.

Hij vroeg zich daarbij af wat natuurorganisaties doen om de uitstoot te verminderen. "Want als alle boeren vandaag stoppen, is het probleem niet opgelost."