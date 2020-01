OM eist werkstraf voor veroorzaken ernstig ongeval N34 bij Dalen

De man reed op 13 december 2018 in zijn auto naar Emmen. Hij was onderweg naar het station om zijn verloofde op te halen. Bij Dalen kwam zijn wagen op de verkeerde weghelft terecht. Een tegemoetkomende auto, met daarin een gezin met twee kinderen, botste frontaal op de wagen van de man uit Zwartemeer.

Geen herinnering

De moeder van het gezin raakte zwaargewond. De vrouw brak bijna al haar botten en raakte een oog kwijt. Haar man en kinderen, maar ook de bestuurder uit Zwartemeer liepen verwondingen op. De Zwartemeerder kon zich niet herinneren waarom hij de verkeerde weghelft opreed, zei hij tegen de rechter.

Epilepsie

De man heeft vanaf zijn derde jaar epileptische aanvallen. Hij gebruikt hiervoor medicijnen. Hij mag sinds drie jaar autorijden, omdat hij geen aanvallen meer heeft gehad. Direct na de botsing zei de man tegen de brandweermannen dat hij niet wist of hij die dag zijn medicatie had ingenomen. Het is niet vastgesteld dat hij op dat moment een aanval had.

Volgens de officier van justitie heeft de man zeer onoplettend en onvoorzichtig gereden. Niet roekeloos, omdat hier geen sprake was van bijvoorbeeld rijden onder invloed of het bezig zijn met zijn telefoon. De officier hield in haar eis rekening mee dat de man vaker is veroordeeld voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs.

Gevaar op de weg

De officier vond het kwalijk dat de Zwartemeerder na het ongeval nog werd betrapt op het rijden onder invloed en zonder rijbewijs. ,,Hij is zich niet bewust van de risico's die een deelname aan het verkeer met zich meebrengt", zei de aanklager. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.