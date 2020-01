Pabo-studenten positief over toekomst ondanks werkdruk

Gelukkig zijn er nog wel jongeren die er bewust voor kiezen om voor de klas te staan. Bijvoorbeeld de studenten van de pabo. Waarom kiezen zij in deze tijd nog voor een baan met veel werkdruk?

Kyra Speel zit in het examenjaar op NHL Stenden Hogeschool in Emmen. Ze volgt de pabo en verwacht vanaf volgend jaar zelfstandig voor de klas te mogen staan. "Als je in het derde jaar van je opleiding zelfstandig voor de klas mag staan, denk je bij jezelf: 'wat is het toch mooi om te doen'. Als je veel plezier hebt in je werk, maakt het niet uit dat je veel te doen hebt. Iedereen heeft het waarschijnlijk wel druk op zijn werk dus voor wat hoort wat. Je krijgt er veel voor terug", legt de toekomstige juf uit.

Als Kyra op dit moment al werkzaam was in het onderwijs, weet ze niet of ze zou gaan staken. "Misschien zou ik meedoen uit solidariteit. Sommige mensen ervaren wel werkdruk, maar ik vind het lastig om dat te beoordelen, want ik zit zelf niet in die situatie. Het ligt natuurlijk ook aan de school waar je op dat moment werkt."

Vandaag tijdens de Open Dag van NHL Stenden legt Kyra uit hoe zij aankijkt tegen de staking.

Op de pabo in Emmen ontvingen studenten vandaag tientallen leerlingen van de havo en het vwo. Door workshops te volgen maakten de middelbare scholieren kennis met het vak van docent. Het lijkt erop dat bij de scholieren het enthousiasme voor het vak zwaarder weegt dan mogelijke werkdruk. "Het lijkt mij heel leuk om kinderen nieuwe dingen te leren die ze nog niet kunnen, dus ik laat de moed nog niet zakken", vertelt toekomstig pabo-studente Mariët Hulshof.