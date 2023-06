Drinkwaterprijs in Drenthe blijft komende jaren stijgen

De prijs van drinkwater gaat de komende jaren omhoog. Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD stelt dat dat nodig is om te zorgen dat levering van drinkwater in de toekomst niet in gevaar komt.

Waterbedrijf WMD heeft vorig jaar een winst geboekt van 1,1 miljoen euro. Dat is fors minder dan een jaar eerder, toen hield WMD onderaan de streep bijna 10 miljoen euro over.

WMD wijst voor het verschil naar de 'incidentele baten' in 2021, toen aandelen van WMD in de puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam werden verkocht aan waterschap Vechtstromen.

Prijs wederom omhoog

Directeur-bestuurder Vivienne Frankot van WMD stelt in het jaarverslag dat de financiële situatie van WMD de komende jaren moet worden verbeterd. "Alleen dan kunnen we onze investeringen financieren", schrijft ze. Het bedrijf wil dat de levering van drinkwater ook bij tegenvallers niet in gevaar komt.

Het bedrijf is mede daarom van plan 36 miljoen euro per jaar te investeren. Dat geld moet gaan naar uitbreiding en zuivering van wingebieden, duurzaamheid, infrastructuur en distributiecapaciteit. "Stijging van de drinkwatertarieven is daarom de komende jaren onontkoombaar", aldus Frankot.

Een gezin met gemiddeld drinkwaterverbruik van 100.000 liter water per jaar betaalde vorig jaar ongeveer 12 euro meer dan in 2021. Dit jaar komt daar waarschijnlijk nog zo'n 24 euro bij.

Droge zomers

Er zijn meer uitdagingen, meldt de WMD in het jaarverslag. Zo zal de vraag naar water alleen maar toenemen vanwege onder meer bevolkingstoename. Tegelijkertijd maken droge zomers volgens WMD duidelijk dat 'de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is'.