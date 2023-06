Verenigingen houden contributie laag dankzij TT Circuit

De stoeltjes blinken straks weer als de TT Assen voor de 92e keer wordt verreden. En enkele dagen na de race is al niet meer te zien dat ruim honderdduizend mensen 'm hebben bezocht. Verschillende verenigingen en organisaties in en om Assen zorgen daarvoor en verdienen op die manier jaarlijks duizenden euro's dankzij de TT.

In de week voorafgaand aan de race komen de leden van SV Tynaarlo naar het circuit. Gewapend met een emmer sop poetsen zij alle stoeltjes op de hoofdtribune. "Dat zijn heel wat stoeltjes", lacht Egbert Leiting, voorzitter van de voetbalafdeling van de club. "Maar als je met 32 man bent, heb je voor elke rij iemand en kun je van twee kanten naar elkaar toe werken. Dan ben je in anderhalf tot twee uur klaar."

'Geld voor leuke initiatieven'

Niet alleen voorafgaand aan de races maken ze de stoeltjes schoon, na afloop van de trainingen tref je de leden van Tynaarlo ook op de tribunes. Dan vegen ze de tribune schoon. "Op die manier kunnen we de contributie laag houden en hebben we als vereniging geld voor leuke initiatieven. Zo hebben we toestellen voor de afdeling gymnastiek gekocht en sparen we nu voor een pannaveldje voor de jongste voetbaljeugd."

SV Tynaarlo is een zogeheten omnivereniging. Alle onderdelen doen mee aan het schoonmaakwerk. Leiting: "Je ruimt de troep van een ander op, maar het is wel een leuke klus om te doen. Daar proberen we ook de jeugd in mee te nemen, want een beetje vegen kan iedereen doen. Daarmee leren ze direct ook dat je af en toe iets moet terugdoen voor de vereniging."

Kaartcontroles op het middenterrein

Waar SV Tynaarlo voorafgaand aan de TT actief is, is HHCombi uit Hooghalen en Hijken tijdens en na afloop van de TT aan het werk op het circuit. "Wij maakten altijd al een deel van het circuit schoon op de maandagavond na de TT", vertelt voorzitter Titia Kootstra. "En sinds een jaar of achttien doen wij ook kaartcontroles op het binnenterrein."