Nog voor de zomer bij de garage terechtkunnen, is vooral geluk hebben

Ga je binnenkort op zomervakantie en wil je je auto nog even laten nakijken? Grote kans dat dat niet kan. Bij de garages is het namelijk hartstikke druk. Ook in Vries bij autobedrijf Hazenberg kunnen ze de vraag bijna niet aan.

"Eerder werkte ik met een planning van drie weken, nu zijn dat er al zes", vertelt chef werkplaats Mark Stiekema. "En als er een monteur ziek wordt dan heb ik een probleem. Dan moeten mensen wel negen weken wachten tot ik weer plek heb." Voor trouwe klanten die iets stuk hebben aan de auto probeert hij tussendoor nog een gaatje te vinden. Maar dat lukt lang niet altijd.

Goed voor de omzet zou je denken, maar het is voor de monteurs niet leuk meer. "Nee, ze lopen echt op hun tenen", aldus Stiekema. "En het komt de service ook niet ten goede. Als een klant langsrijdt voor een kapot lampje hebben we daar niet altijd tijd voor. En als we het wel doen, dan blijft een andere auto weer staan. Dus ja dit kost je ook gewoon klanten."

Personeel gezocht

Veel garages zitten te springen om werknemers. Er staan landelijk 8.400 vacatures open, schrijft de NOS . Ook in Vries kunnen zo drie monteurs aan de slag. Maar die melden zich niet. "Ik heb met scholen gebeld maar de aanwas is klein. En veel jongeren willen maar drie dagen werken, maar wel voor vijf verdienen. Dat kan hier gewoon niet", zegt Stiekema.

Tel daar de vergrijzing bij op en het aantal monteurs loopt rap terug. Stiekema: "De laatste jaren zijn de lonen wel flink omhoog gegaan, maar zelfs als we ze meer geld bieden lukt het niet. En ons niet alleen hoor. Collega's in een straal van twintig kilometer lopen er ook tegen aan."