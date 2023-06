Conflict Rolderstraat Assen was vechtpartij tussen ongeveer dertig mensen

De twee gewonden die zondagnacht vielen in de Rolderstraat, waren betrokken bij vechtpartij tussen zo'n dertig mensen. Er is nog niemand aangehouden.

Hulpdiensten kregen rond 01.30 uur een melding van een steekpartij, maar daar is volgens de politie geen sprake van. "We kwamen met meerdere eenheden ter plaatse en hebben alle mensen uit elkaar gehaald. Gedacht werd aan een steekincident, maar daarvan is geen sprake", benadrukt een woordvoerder.

Gewonde persfotograaf

Tijdens het conflict kreeg een persfotograaf, die op het tumult af kwam, bonje met iemand. De fotojournalist heeft contact met de politie over het doen van aangifte vanwege mishandeling. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk.