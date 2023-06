Nieuwe wandelroute dwars door Drenthe in voetsporen Canadese bevrijders

'Het zwaarst getroffen dorp van Drenthe'

De materiele schade van de bevrijding in Hooghalen is volgens Feenstra groot. "Hooghalen was voor de bevrijding een mooi monumentaal dorp met hele mooie boerderijen", vertelt hij. "Dat is bijna helemaal in de as gelegd. Een Canadees is daarbij om het leven gekomen. Dat is de reden waarom Hooghalen op deze route staat, het zwaarst getroffen dorp in Drenthe."