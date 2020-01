'Zo lang vuurwerkimport bij de grenzen wordt gedoogd, los je niets op'

Het kabinet wil het verkopen en afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk in Nederland verbieden, maar volgens de vuurwerkverkoper is dat plan dweilen met de kraan open. "Zo lang vuurwerkimport bij de grenzen wordt gedoogd, los je helemaal niets op. De overlast van knalvuurwerk gaat niet afnemen door het verbieden van Astronautjes en Thunder Kings", zegt Van der Veen.

'Ellende door illegale handel'

De vuurwerkverkoper vreest dat er door het verbod juist meer ongelukken gebeuren met vuurwerk. "Ik maak me serieus zorgen dat de illegale handel juist toe gaat nemen. Ik ken zelfs lagere scholen waar dat gebeurt. De pakkans is gewoon nul." Dat de meeste problemen niet van het Nederlandse vuurwerk komen, onderschrijft ook vuurwerkhandelaar Marcel Plantinga uit Zuidlaren. "De ellende komt vanuit de illegale handel. Ik denk dat de meeste mensen helemaal niet tegen vuurwerk zijn, alleen tegen die extreme knallen", stelt Plantinga.

Met name de politie is al jaren pleitbezorger van een vuurwerkverbod, maar juist 'oom agent' moet volgens Nieuw-Weerdinger Van der Veen meer doen om de illegale handel aan te pakken. Van der Veen: "De politie verzaakt in haar taak. Ze moeten meer jacht maken op het zware spul, alleen daar hebben ze de capaciteit niet voor. Dat vuurwerkverbod is nu gewoon niet te handhaven."

Plantinga is milder over het verbod dat het kabinet zo snel mogelijk in wil laten gaan. "Ik denk dat het er rustiger door gaat worden. We moeten ook wel iets doen om de overlast tegen te gaan. Het wordt schipperen, zodat het afsteken van ander vuurwerk wel gewoon mogelijk blijft."

Verkoop gaat door

Zorgen over hun handel maken beide heren zich niet. "Het verbod komt niet echt als een verrassing. Je zag al dat mensen bewuster werden en vanwege de veiligheid vaker sierpotten kochten. Na een aanpassing van het assortiment gaan we gewoon door met verkopen", zegt Plantinga. Zijn collega-verkoper uit Nieuw-Weerdinge is naar eigen zeggen 'niet bang voor zijn eigen handel'. "Niemand is zo creatief als de mens. Die handel krijg ik wel weer terug."

