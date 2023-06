Grote muurschildering van paradijsvogel siert Molukse wijk Assen

Voor bewoners van de Molukse wijk in Assen is 'ie bijna niet te missen. Op de zijkant van één van de woningen langs de Dingspelstraat prijkt een gigantische muurschildering van een paradijsvogel.

Zes dagen en flink wat spuitbussen met verf kost het, maar dan heb je wel wat. Vol trots kijkt de maker, Nicky Nahafahik uit Hoogeveen, naar het kunstwerk. "Ik kon er echt mijn eigen stijl in kwijt en de bewoonster van het huis is er ook heel blij mee. Wat dat betreft is het een win-winsituatie."