Noordenveld heeft per september weer een gemeentesecretaris

Sebastiaan Ruddijs is de nieuw gemeentesecretaris van de gemeente Noordenveld. Hij start op 1 september met zijn werkzaamheden.

Ruddijs (55) komt over van de gemeente Zwartewaterland in de Kop van Overijssel, waar hij op dit moment dezelfde functie bekleedt.

Een gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Ook adviseert hij het college van burgemeester en wethouders. Noordenveld zat zonder nadat Peggy van Vliet in februari haar taken neerlegde vanwege privéredenen.