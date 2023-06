F-16 maakt voorzorgslanding op Eelde om bij te tanken

De piloot nam deel aan een oefening boven de Noordzee en kwam er achter dat hij nauwelijks nog brandstof aan boord had, meldt een woordvoerder van de Drentse luchthaven aan RTV Noord

Omdat Vliegbasis Leeuwarden dicht is vanwege renovatie aan de start- en landingsbanen en vliegbasis Volkel in Brabant te ver weg was, werd geland op Eelde om bij te tanken.