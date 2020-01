Boze bewoners Camping Anloo massaal naar gemeentehuis

Dat de gemeente hulp biedt, merken de bewoners naar eigen zeggen niet. "Ze willen ons hier alleen maar weg hebben, maar dat doen we niet. We zitten hier al meer dan twintig jaar. Dit kan gewoon niet en ik wil het ook niet geloven", zegt de 81-jarige Gé Mulder.

In steek gelaten

Mulder voelt zich in de steek gelaten en vindt dat de gemeente Aa en Hunze ervoor moet zorgen dat er veilige stroom komt. "Wij zijn inwoners, staan hier ingeschreven, betalen belasting, dus waarom mogen wij hier dan niet blijven wonen?"

Veel bewoners denken er zo over en willen vanavond naar het gemeentehuis in Gieten om verhaal te halen. "Kunnen we gelijk even onze telefoons opladen, fatsoenlijk naar het toilet en warme koffie drinken", zegt Hans Heemsbergen, die woordvoerder is namens de campingbewoners. Maar volgens hem zijn de problemen groter dan alleen het ontbreken van stroom voor koffie, thee, de koelkast of de kachel. "Ook de pompen van de riolering en het water doen het niet meer. Nog even en je kunt hier niet meer poepen", aldus Heemsbergen.

Brand in aggregaat

De gemeente weigert verder noodstroom voor de failliete camping te regelen. Bewoners die hoe dan ook willen blijven, zorgen zoveel mogelijk zelf voor aggregaten. Erg veilig bleek dat niet. Eén van de aggregaten vloog vanavond in brand, waarschijnlijk vanwege lekkende brandstof. De brandweer was al op het terrein aanwezig en kon de vlammen snel doven. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er brandweerlieden aanwezig zijn om in de gaten te houden of alle door bewoners aangelegde noodstroomvoorzieningen veilig genoeg zijn. Volgens de woordvoerder hebben alle achterblijvers zelf elektriciteit geregeld.

Volgens de gemeente is het de eigen verantwoordelijkheid van bewoners die achter willen blijven hoe ze zich redden op de camping. Vanmiddag was ook burgemeester Anno Wietze Hiemstra nog op het terrein, maar volgens Heemsbergen 'zijn ze daar niks mee opgeschoten'.

Bewoners van Camping Anloo bijeen: ze willen dat de gemeente stroom regelt (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Veel mensen vertrokken

Een gemeentewoordvoerder verklaart dat er toch veel mensen alsnog vanmiddag zijn vertrokken. "We zagen allerlei bewoners die karren aan het inladen waren en caravans leegtrokken", zegt woordvoerder Adwin Peeks van de gemeente Aa en Hunze.

De zorg gaat volgens hem de komende uren vooral uit naar de hulpbehoevende mensen. "Ons doel is om in elk geval voor vanavond voor iedereen die geen oplossing kan vinden hulp te regelen." Zo is er sprake van overnachtingsplekken in een chalet op een andere camping. Ook biedt de gemeente verpleging aan.

Nieuw stroomnetwerk

Volgens Peeks heeft de gemeente verder geen zicht op een structurele oplossing voor het gebrekkige elektriciteitsnetwerk op de camping. Er zal een heel nieuw netwerk moeten komen. Dat zou een andere, eventuele nieuwe eigenaar moeten regelen. Of de bewoners zelf. Sommigen daarvan opperden al een crowdfundingsactie. Maar eerst willen ze vanavond proberen alsnog bij de gemeenteraad een nieuwe stroomvoorziening los te peuteren.

Ondertussen loopt de failliete camping, met zo'n 200 plekken, leeg. De vaste bewoners, zo'n 57, houden voorlopig stand. Of er zicht is op een nieuwe eigenaar voor camping Anloo is nog ongewis. De curator is bezig met verkoop, maar dat is volgens hem een ingewikkeld proces. Er zijn vier hypotheekhouders bij de camping betrokken met wie hij allemaal overstemming moet zien te krijgen. Nu al investeren in een nieuw elektriciteitsnetwerk is volgens de curator niet aan de orde.