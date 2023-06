Messenverbod in Asser stadscentrum geldt sinds afgelopen weekend

Het messenverbod dat de gemeente Assen aankondigde voor het centrumgebied, is sinds afgelopen zaterdag van kracht.

Het verbod geldt met terugwerkende kracht voor een jaar, en loopt vooruit op een landelijk verbod waarmee het kabinet de verkoop en het bezit van messen aan banden wil leggen.

"Met dit verbod willen we ervoor zorgen dat minder mensen een wapen bij zich hebben en dat minder mensen slachtoffer worden van geweld met wapens", schrijft de gemeente Assen.

Gemeenteraad eens over verbod

Wapens zoals stiletto's en vlindermessen zijn nu al verboden. Volgens de gemeente worden andere steekwapens waarvan het bezit niet strafbaar is, zoals keuken- en zakmessen, vaak gevonden. "Deze wapens zijn pas verboden als ze worden gebruikt om mee te dreigen of iemand te verwonden. Als dit is gebeurd, is het al te laat. Daarom is het noodzakelijk om eerder op te kunnen treden."

VVD en Stadspartij PLOP drongen afgelopen maand via een motie aan op een messenverbod in het Asser stadscentrum. Ze kregen daarbij unanieme steun van de andere partijen. Enkele dagen voor de indiening van het voorstel was er nog een steekpartij op het Koopmansplein.