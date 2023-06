Drenthe kent kleinste groei aantal beveiligingsbedrijven

De afgelopen vijf jaar is het aantal beveiligingsbedrijven in Drenthe met 59 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Toch is die stijging niet groot, als je dat vergelijkt met de rest van Nederland. Sinds 2018 steeg het aantal in heel Nederland met 167 procent.

Volgens de cijfers van de KvK heeft Drenthe 137 beveiligingsbedrijven. Alleen in Zeeland zijn er minder geregistreerd: 108. Ter vergelijking: in heel Nederland staan er 10.051 beveiligingsbedrijven bij de KvK in het register.

Veel zzp'ers

De stijging komt vooral door de vele zzp'ers in de branche. "De groeiende groep zzp'ers bestaat voor een deel uit beveiligers die vanuit loondienst, bij de grotere beveiligingsbedrijven, als zelfstandige verdergaan. Maar ook net afgestudeerde beveiligers laten zich inhuren, voor een bedrag dat weliswaar hoger ligt dan in loondienst, maar van dat inkomen kunnen ze geen pensioen betalen of bijscholing", zegt Marianna Clarijs, algemeen secretaris van Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB).

Zorgen

De stijging van het aantal beveiligingsbedrijven baart het SFPB zorgen. Clarijs noemt het "armoede van de toekomst". Volgens haar "wordt er te weinig nagedacht over sociale zekerheid, denk aan arbeidsongeschiktheid en pensioen."

De secretaris vreest voor nadelige gevolgen door de enorme toename van het aantal zzp'ers. "Daar waar we als sociaal fonds juist strijden voor naleving van de cao, kwalitatief goede beveiligers en gezonde werktijden, wordt dit in veel gevallen door zzp'ers niet nageleefd. Een beveiliger moet bijvoorbeeld heel alert zijn, door meer dan de maximaal toegestane tien uur te werken kan dit van invloed zijn op de kwaliteit van het werk."