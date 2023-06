De kogel is door de kerk: Het SIVO-festival in Borger gaat door

De vlag kan uit bij de organisatie van het SIVO-festival: het festival kan na een aantal jaren weer gaan plaatsvinden. Het was de afgelopen maanden nog lang spannend of het festival überhaupt kon doorgaan, maar de knoop is afgelopen week doorgehakt.

Het Kerkplein in Borger is van 28 tot en met 30 juli het toneel van het folkloristisch dansfestijn. "Het wordt tijd dat Borger kennis gaat maken met het SIVO", zegt organisator Sjoerd Looijenga. "De laatste editie was in 2019 in Orvelte. Daarna hebben we niet meer kunnen organiseren."

Terug naar Borger-Odoorn

In januari 2020 kondigde de organisatie aan terug naar de gemeente Borger-Odoorn te gaan. Voor 2019 was Odoorn altijd het decor voor het festival. In de hoogtijdagen kende het festival zo'n twintig dansgroepen en 34.000 bezoekers. Corona gooide na de laatste editie roet in het eten, waardoor het festival tot op heden niet meer georganiseerd is.

Toch was het voor de organisatie de afgelopen maanden erg lastig om weer een editie op poten te krijgen. Huisvesting voor de internationale dansgroepen bleek lastig, er kwamen strengere regels voor het organiseren van een evenement en ook was het moeilijk om genoeg vrijwilligers te krijgen.

"Het was een grote hik die we hadden", vertelt Looijenga. "Maar we moeten nu ook hard door. Het is over een dikke maand al. We hebben in ieder geval zeventig slaapplekken geregeld. Ook hebben we een aantal groepsaccommodaties achter de hand."

Buitenlandse groepen

De 34e editie van het SIVO-festival wordt dan wel bescheidener dan voorgaande edities, maar dat mag de pret niet drukken. "Er komen acht of negen dansgroepen, waarvan drie buitenlandse. De groepen uit Nederland brengen wel buitenlandse dans", zegt Looijenga.

Het zijn groepen die van origine niet uit Nederland komen, maar zich hier al eerder vestigden. "Hier hebben we dan ook geen slaapplekken voor nodig." Mogelijk komt er ook nog een groep uit Oekraïne naar Borger.

Dansen bij de kerk

Het was de bedoeling om het festival te organiseren op het grote grasveld voor het Esdal College, maar er is uitgeweken naar het plein voor de Willibrordkerk in Borger. Dit vanwege de strengere regels als het gaat om het verkrijgen van vergunningen. Looijenga: "Het kerkplein kunnen we niet omheinen met hekken, dus daardoor is het festival ook gratis. We hebben drie dagen van 's middags half twee tot 's avonds tien uur doorlopende dans- en muziekoptredens. We mogen gebruik maken van de kerk en ook van het pand waar Hunebed City inzit."