'Zelden vertoonde' Van Gogh naar Drents Museum

In het Drents Museum in Assen is vanaf september een bijzonder werk van Vincent van Gogh te zien. Het gaat om de aquarel 'Landschap met een boerderij', uit 1883. Volgens het Drents Museum is dit werk zelden vertoond.

Het werk bevindt zich al meer dan 40 jaar in een Canadese familiecollectie. "Voor de relatief onbekende aquarel Landschap met een boerderij gebruikte Vincent van Gogh een fenomenaal kleurenpalet. Het werk is een voorbode van de latere kleurenpracht waar Van Gogh om bekend staat. De aquarel is voor zover bekend niet eerder in een museale presentatie vertoond", schrijft het museum.

Tentoonstelling

Het Drents Museum opent in september een Van Gogh-tentoonstelling, met werken die hij maakte tijdens zijn verblijf in Drenthe. Het museum heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar werken die hij in Drenthe maakte, dit jaar 140 jaar geleden.