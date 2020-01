Opening Hunebedcity in Borger noodgedwongen uitgesteld

De laatste maanden is er keihard gewerkt om Hunebedcity op de beoogde datum in gebruik te kunnen nemen. In het voormalige gemeentehuis van Borger worden een lunchcafé, een speelparadijs voor kinderen en de winkel Lekker Hip gevestigd. In Hunebedcity krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding.

Hans van Bruggen, adviseur van de initiatiefnemers en voorzitter van Oxo Dagbesteding, baalt van de situatie. "Het is ieders goed recht om een zienswijze in te dienen tegen de wijziging van het bestemmingsplan, maar waarom gebeurt dat op de laatste dag dat dat nog kan?", vraagt hij zich af.

Extra horeca niet wenselijk

Volgens Van Bruggen hebben de initiatiefnemers in de aanloop naar de verbouw van het pand juist alle moeite gedaan om de plannen uit te leggen aan zowel ondernemers in het dorp als de bevolking. "De bezwaarmakers zijn lunchroom De Weme en restaurant Flint 21. Die komen daar in elk geval openlijk voor uit en dat siert ze. Ze vinden extra horeca niet wenselijk. Maar wij hebben vooraf onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat er zeker ruimte is voor extra horeca. We kunnen elkaar alleen maar versterken."

Vergunningen niet rond

Wethouder Niek Wind van Borger-Odoorn bevestigt dat er zienswijzen tegen het aangepaste bestemmingsplan zijn ingediend. Maar dat is volgens hem niet de reden om de opening uit te stellen. "De benodigde vergunningen zijn nog niet compleet rond. Ook hebben we alle aanvragen nog niet binnen. We willen als gemeente zorgvuldig zijn, ook vanwege eisen op het gebied van brandveiligheid. Daarom hebben wij het dringende advies gegeven de opening uit te stellen."

Het is onduidelijk voor hoeveel vertraging alles gaat zorgen. "De initiatiefnemers zijn in hun enthousiasme misschien iets te hard van stapel gelopen", denkt wethouder Wind, die zich eerder al zeer positief uitliet over Hunebedcity. Van Bruggen betreurt de vertraging en vindt ook dat de relatie met de buurondernemers aan het plein van Borger een deuk heeft opgelopen.

