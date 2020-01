Provincie Drenthe wil opheldering over laagvliegroute voor gevechtsvliegtuigen

Deze route loopt over Friesland en gaat via het luchtruim boven dorpen als Wilhelminaoord en Vledder via Meppel richting Overijssel. De provincie Drenthe wil dat deze route niet meer wordt gebruikt.

De route werd in het verleden ingezet om te oefenen met F16 gevechtsvliegtuigen op een hoogte van 75 meter. Al jaren wordt er geen gebruik gemaakt van de laagvliegroute. De komst van Lelystad Airport en de drukte in de lucht zorgen er voor dat er steeds minder ruimte is voor Defensie om te oefenen. Oefengebieden in het zuiden van Nederland gaan dicht om daar de commerciële luchtvaart meer ruimte te geven. Dat zijn vluchten naar bijvoorbeeld Schiphol en straks mogelijk naar Lelystad Airport. De militaire oefengebieden worden verplaatst naar het Noorden. Dan kan er geoefend worden met de opvolger van de F16: de F35, ook bekend als de Joint Strike Fighter (JSF).

Tekst gaat verder onder de kaart

Laagvliegroutes 10A (links) en 10 (rechts) gaan deels over Drenthe (foto: Ministerie van Defensie)

De provincie Drenthe heeft in oktober vorig jaar al een zienswijze ingediend bij het ministerie. "Drenthe is een provincie van rust en ruimte. Het geluidsniveau van de F35 is hier erg contrasterend mee. Dit betekent overlast voor onze inwoners. Wij verzoeken u om de bestaande militaire laagvliegroute 10A op te heffen. Deze is al sinds 2002 niet meer in gebruik", schreef de provincie aan Defensie. En dan is er volgens de provincie nog een punt. "Wij gaan er vanuit dat militair luchtverkeer geen belemmeringen heeft voor het luchtverkeer dat van en naar Groningen Airport Eelde vliegt."

Het Rijk heeft inmiddels geantwoord. In de reactie is te lezen dat er volgens het ministerie geen problemen zullen ontstaan voor Groningen Airport Eelde. Ook de veel kleinere luchthaven van Hoogeveen zal geen last hebben van militair vliegverkeer. Maar van de laagvliegroute 10A willen ze niet af. Die moet weer open. "De luchtmacht heeft de behoefte om de laagvliegroute weer in gebruik te nemen. Om dit mogelijk te maken werkt Defensie aan een aanvraag voor een Natuurbeschermingsvergunning. Als deze vergunning een feit is, zal Defensie onderzoeken hoe deze route weer in gebruik genomen kan worden." De provincie Drenthe is daar boos over en vraagt in een brief om opheldering.

Tegenstand in de politiek

Ondertussen is er in Provinciale Staten van Fryslân een discussie over de plannen van de luchtmacht ontstaan. In Drenthe heeft Progressief Westerveld in de gemeente Westerveld vragen gesteld over het plan. "Zoals wij de berichten nu begrijpen, is Defensie van plan om deze laagvliegroute opnieuw te activeren. Dat betekent dat de F-35 straaljagers op 75 meter hoogte kunnen overvliegen. Vooral het gebied aan weerszijden van de lijn Wilhelminaoord, Frederiksoord, Havelte zal daardoor getroffen worden", zo zegt fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen.

Van de Kasteelen wil van de gemeente weten wat zij van het voornemen van Defensie vindt. "Het zou desastreus zijn. Vooral vanwege de grote geluidsoverlast voor inwoners en toeristen, maar ook voor de natuurgebieden die onder en langs deze route liggen". Inmiddels zijn er in de Tweede Kamer ook vragen gesteld aan de minister door PvdA-Kamerlid John Kerstens. Kerstens wil onder andere weten waarom er niet met de provincies en gemeenten wordt overlegd. Bovendien wil hij weten of er is gezocht naar alternatieven. Volgende week worden Drentse Statenleden ingelicht over alle plannen door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.