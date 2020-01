PVV Emmen weer op volle sterkte na roerige tijd

De PVV-fractie in Emmen is weer compleet (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De PVV-fractie in Emmen is weer compleet met drie raadsleden. Sonja Rixtum-Kort, de vrouw van fractievoorzitter Edwin Rixtum, is vanavond geïnstalleerd. Rixtum-Kort zit ook voor de PVV in Provinciale Staten. Ook Tom Kuilder zit weer in de gemeenteraad voor de PVV, nadat hij in december 2018 uit de fractie is gezet na samenwerkingsproblemen.

De PVV behaalde met de verkiezingen drie zetels, maar ging binnen afzienbare tijd een terug naar één zetel. Kuilder ging verder met de partij Voor Emmen Voor Nederland, terwijl Martijn Storm afgelopen zomer zelf opstapte, nadat hij veroordeeld was voor een valse aangifte. Storm kondigde aanvankelijk aan in zijn eentje verder te gaan, maar diende uiteindelijk ontslag in.

'We deden alweer veel dingen samen'

Hiermee kwam er plek voor Rixtum-Kort. Ook zijn de banden met Kuilder hersteld. "De plooien zijn weer gladgestreken", aldus Rixtum toen bekend werd dat Kuilder terugkeerde. "We deden de laatste tijd alweer veel dingen samen, bijvoorbeeld het voorbereiden van vergaderingen. Toen vonden we dat we net zo goed samen konden verdergaan. De verhoudingen zijn gelijmd en we gaan als grootste oppositiepartij met frisse blik de toekomst in."

50Plus

In Emmen vond vanavond niet alleen bij de PVV een installatie plaats. Bij 50Plus werd Johan Grethe eveneens geïnstalleerd als raadslid. Hij volgt Jan Fonhof op, die ontslag nam vanwege een verhuizing.

