Jisse Otter van Wakker Emmen namens BBB Drentse kandidaat-gedeputeerde

De BoerBurgerBeweging (BBB) schuift Jisse Otter naar voren als kandidaat-gedeputeerde. Op dit moment is hij nog wethouder in Emmen, namens de partij Wakker Emmen. Otter is na Egbert van Dijk de tweede BBB-gedeputeerde die wordt voorgedragen, en die wethouder is namens een lokaal onafhankelijke politieke partij.

BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder noemt Otter (65) 'een ervaren bestuurder, die het contact met de samenleving opzoekt'. In Emmen heeft hij onder meer financiën, wonen en handhaving in zijn portefeuille. Jisse Otter is sinds 2014 wethouder voor Wakker Emmen. Daarvoor werkte hij als accountant en financieel adviseur.

Eervol

In een persbericht noemt Otter het een eer om gedeputeerde te mogen worden. "Ik heb negen jaar met fijne collega's gewerkt aan mooie en belangrijke onderwerpen in Emmen. Nu krijg ik de gelegenheid om me in te gaan zetten voor alle inwoners van Drenthe. Die kans kan ik niet laten lopen."

Voor de coalitie in de provincie Drenthe onderhandelt de BBB met PvdA, VVD en CDA.

Verrassing

"Als het formatieproces volgens verwachting verloopt, neemt hij nog voor de zomer afscheid als wethouder", meldt de gemeente Emmen.