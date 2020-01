Bewoners Camping Anloo verstoren gemeenteraadsvergadering

De groep is vanavond aanwezig bij de raadsvergadering van de gemeente Aa en Hunze. In het Gieter gemeentehuis maken zij ten overstaan van de raadsleden hun ongenoegen kenbaar over het afsluiten van de elektriciteit op de camping. Dat ging eerst gemoedelijk, maar op een gegeven moment schreeuwden bewoners van de camping door de zaal heen. Ze deden ook het licht uit, waarna de burgemeester de vergadering schorste.

Netbeheerder Enexis sloot eerder vandaag de elektriciteit op het terrein af, omdat het elektriciteitsnetwerk niet veilig is aangelegd. Daardoor kwamen tientallen bewoners van de camping zonder stroom te zitten.

'Niet de rijkste mensen'

Aan het begin van de vergadering deden twee bewoners van de camping het woord. Eén van de bewoners die de gemeenteraad van Aa en Hunze toesprak, is Jetta Geertsma. "We zijn er gekomen in de tijd dat je op de camping mocht wonen. Mensen zitten nu gewoon zonder stroom en wij moeten maar gewoon overleven", zei Geertsma tegen de raadsleden.

Ook bewoner Bart Venema sprak de raadsleden toe. "We zijn niet de rijkste mensen. We zijn een club waar normaal gesproken niemand last van heeft. We zitten daar gewoon." Hij benadrukt dat hij met de gemeente op zoek wil naar oplossingen voor het probleem.

'Bijzonder vervelend'

Burgemeester Hiemstra sprak de bewoners op zijn beurt toe. Het is volgens hem niet aan de orde dat de gemeente de campingbewoners moedwillig van het terrein af wil sturen. "Het is een bijzonder vervelende situatie. Het is er onveilig, dus wat we aan het doen zijn is te proberen om mensen op een veilig terrein te krijgen. Als mensen willen blijven, is dat hun eigen keuze."

Voormalig Provinciale Statenlid Ko Vester onderbreekt de raadsvergadering

Politie in de zaal

Voormalig Provinciaal Statenlid Ko Vester heeft zich opgeworpen als belangenbehartiger van de bewoners. Tijdens de vergadering stond hij op om het op te nemen voor de mensen die nu geen elektriciteit hebben. Hij snapt niet dat de gemeente de kosten van een nieuw elektriciteitsnet op de camping niet wil voorschieten, maar - volgens Vester - wel voor veel geld brandweerlieden en politieagenten inzet. "Ik schaam mij diep dat de gemeente daar niet op reageert. Zelfs de gemeenteraadsleden zijn er niet wezen kijken, maar vellen nu wel een oordeel", aldus Vester.

Toen de gemeenteraad het onderwerp wilde afsluiten, nam Vester wat geagiteerd het woord. Hij schreeuwde dat het een schande is, waarna ook de bewoners onrustig werden. Daarop schorste de burgemeester de vergadering en riep hij de politie op.

Onveilige situatie

De elektriciteit op de camping in Anloo werd volgens de Veiligheidsregio Drenthe afgesloten om verschillende redenen. Hoofdzakelijk moest de stroom eraf omdat de situatie op het terrein niet veilig is. Dat bleek uit onderzoek van de gemeente en netbeheerder Enexis. Op 21 januari brak er brand uit in een meterkast op het terrein en kon de brandweer ternauwernood voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Het afsluiten van de stroom had voorkomen kunnen worden, maar de verantwoordelijkheid voor het veiliger maken ligt bij de eigenaar. De gemeente heeft bewoners die acute zorg nodig hebben of zonder onderdak zitten hulp geboden. Voor hen is onderdak en eventueel medische hulp gezocht. Bewoners die zelf niet weg willen, zijn volgens de gemeente zelf verantwoordelijk voor hoe zij zich redden.

Bewoner Bart Venema van Camping Anloo wil een oplossing voor de problemen op de camping

Van tevoren wekte Ko Vester de suggestie dat hij met de bewoners het gemeentehuis wilde bezetten. "Hier kunnen ze tenminste douchen en koffie drinken.'

