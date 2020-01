Kogel door de kerk: Westerbork krijgt survivalbaan in dorpshart

Nu ligt de survivalbaan nog net buiten het dorp, langs de drukke Elperstraat. De meeste sporters gaan daar op de fiets of hardlopend naartoe, want ruimte om te parkeren is er nauwelijks. De drukke doorgaande weg was voor het bestuur van ValtJeMet reden om te kijken naar een andere locatie.

Groeiend aantal leden

De drukke weg belemmert de club om uit te breiden, iets wat het bestuur door het groeiende ledenaantal graag zou willen. "We zijn nu echt te klein op deze locatie", liet Dolf Dijkhuis al weten in een eerder interview. "Op dit moment hebben we 170 leden bij ValtJeMet. Eigenlijk hebben we nu te veel leden voor onze baan."

Hoe gaat het er straks uitzien?

De survivalbaan kan volgens de planning met ingang van december worden gebruikt. Bij sportpark De Perkenslag wordt een extra kunstgrasveld voor de survivalbaan aangelegd. De verplaatsing van de survivalbaan kost ruim 160.000 euro.

De gemeente Midden-Drenthe verwacht dat vanwege de locatie naast voetbalvereniging VKW, de scholen én de samenwerking met andere organisaties een echt 'sporthart' ontstaat.

"Inwoners komen op één plek met verschillende sporten in aanraking, ontmoeten elkaar, raken met elkaar in gesprek en kunnen elkaar sportief inspireren", stelt de gemeente. Daarom werd het voorstel vanavond unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

