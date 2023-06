Justitie eist 15 maanden cel voor bewoner boerderij met drugslab Hollandscheveld

De 55-jarige bewoner van het boerenerf in Hollandscheveld waar op 3 september 2020 een drugslab werd opgerold, zou volgens de officier van justitie een celstraf van 15 maanden moeten uitzitten. Het lab werd ontdekt in een blokhut op het erf.

Het lab kwam tijdens een ander opsporingsonderzoek in beeld. De agenten kraakten in dat onderzoek naar een drugslab de versleutelde berichtendienst EnchroChat. De criminelen hadden niet in de gaten dat de politie meelas en spraken vrijuit over een drugslab in Hollandscheveld.

Tijdens de inval in september leek het te gaan om een drugslab in aanbouw. Een 69-jarige man uit Kiel-Windeweer en een 53-jarige man uit Winschoten waren bezig met het aanleggen van stroom. Beiden vertelden dat ze waren ingehuurd door de bewoner en van een drugslab wisten zij niets.

Verdachten in andere drugslabzaken

De man uit Winschoten wordt ook verdacht van het opzetten van een drugslab in Blijham en Kerkenveld. De zestiger wordt nog vervolgd voor het lab in Kiel-Windeweer, waar ook een dode man werd aangetroffen. Deze zaken komen later voor de rechtbank in Groningen. Het lab in Hollandscheveld was bedoeld voor de productie van cristal meth.

In het bos bij het perceel en in een paardentrailer stonden pallets met tientallen zakken zuren en soda, die als grondstof voor de drugs dienden. Uit de chatberichten blijkt volgens de officier van justitie dat er sprake was van een werkend lab. Er werd bericht over kilo's drugs die waren geproduceerd. En over de boer die klaagde over stankoverlast.

Drugshond

De drugshond sloeg tijdens de inval aan op meerdere locaties op het terrein. Uit de mastgegevens blijkt dat een deel van de chats werden verzonden in de buurt van het lab in Hollandscheveld. Het adres stond vermeld in de berichten. En één van de gesprekspartners kan volgens de aanklaagster worden toegeschreven aan de boer.

Dit account, onder naam van Noisy Star, stelde de regels op rondom het lab op het boerenerf. En dreigde met het afsluiten van stroom als die niet werden opgevolgd. De stroom kwam vanuit de boerderij. De bewoner had als enige de macht om de stroom eraf te halen, zei de officier van justitie.

Handel in kleding

De verdachte ontkent. Hij verhuurde de blokhut aan een vrouw die handelde in kleding. Er werd een huurcontract gevonden, op naam van een vrouw. Zij had drie keer de huur betaald. De vrouw zei dat zij het contract niet had getekend. De huur betaalde zij in opdracht van anderen. Ze wilde uit angst niet vertellen wie. Ze had hier niets op verdiend, zei ze.

Daarnaast werd ook de 17-jarige stiefzoon van de verdachte gehoord als medeverdachte. Die zaak is inmiddels vanwege onvoldoende bewijs geseponeerd (de jongen wordt niet vervolgd). De officier van justitie rekent de vijftiger zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor wat er op zijn erf gebeurde.

De man schuift alles in de schoenen van een kwetsbare stiefzoon, zei de aanklaagster. Hij dacht daarbij alleen aan het geld dat hij kon verdienen. Hij maakte zich geen seconde druk over zijn gezin dat hij in gevaar bracht door op het terrein een drugslab te laten bouwen. Daarnaast stond ze ook stil bij het tijdsverloop.

Geen bewijs

De advocaat van de Hollandschevelder gaf aan dat een groot deel van de bewijzen niet kan worden gebruikt. Er is bij de verdachte nooit een telefoon met versleutelde berichten gevonden. Het is volgens de raadsvrouw een aanname dat er in die berichten wordt gesproken over het erf van de verdachte. "Hierin werd gesproken over Mexicanen. Die waren niet in Hollandscheveld".

Zij pleitte voor vrijspraak. Mocht het toch tot een veroordeling komen, dan zou de straf veel later moeten uitpakken, vindt zij.