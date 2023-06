Centrum van Assen transformeert stukje bij beetje in TT Festivalterrein

Jaarlijks feestje buitenspelen

Producent Jeroen Hemmes, die namens Hotel de Jonge, drie muziek- en horecapleinen regelt, heeft er al helemaal zin in. "Dit is mijn jaarlijks feestje buitenspelen. Normaal zit ik op kantoor bij WIMA Vastgoed. Maar van mijn baas (vastgoedbaas David Maas, die ook Hotel de Jonge bezit, red.) mag ik me elk jaar storten op het regelen van onze horecapleinen."

Het begint voor Hemmes altijd al te kriebelen zo rond januari. "Dan begin ik met de line-up. En langzaamaan vul ik zo de podia met muziekoptredens. Maar de echte uitvoering, daar komt het nu op aan, en da's altijd weer spannend."

Negentig man barpersoneel

Hemmes heeft een team met vijf medewerkers, zo'n twintig mensen vormen de bouwcrew en negentig mannen en vrouwen zijn het barpersoneel. "We tappen uit twee biercarroussels, en hebben verder nog eens 70 meter bar, 40 meter aan de Doevenkamp, en 30 op de Brink."

Hemmes regelt alles rond de horeca en het muziekpodium bij Hotel de Jonge. Maar ook het horecaplein aan de Doevenkamp, de zogeheten Jupiler Stage, waar plek is voor achtduizend toeschouwers, is zijn pakkie an. "Dat is de plek waar de hele avond en nacht vooral jongeren zijn te vinden", zegt Hemmes. Hij programmeert voor dat feestplein populaire dj's uit de house- en hardstyle-scene of rappers als Bankzitters, bekend van YouTube.

Nederlandse toppers

Het feestplein op de Brink met Nederlandstalige muziek van RadioNL is het derde plein dat onder auspiciën valt van Hotel de Jonge, en dus van Jeroen Hemmes. "Maar daar heb ik zelf weinig werk aan. De optredens daar worden geregeld door RadioNL. Die staan in direct contact met Nederlandstalige artiesten, waardoor je grote namen krijgt als Jan Smit, Gerard Joling, Jannes en tegenwoordig ook de Drentse Marco Schuitmaker, die met z'n Engelbewaarder alle feesttenten op de kop zet. Daar ben ik erg blij mee."

Van koopstad naar festivalterrein

Het meest bijzondere aan het Asser TT feest vindt Hemmes hoe er tot donderdagmiddag 18.00 uur nog handel wordt gedreven in de winkels, waarna de knop omgaat en je op een festivalterrein rondloopt. "Da's best dynamisch. In aanloop naar het festival toe moet je als organisatie tussen de bedrijven door alles zien op te bouwen, op de goede plek. Terwijl de binnenstad als koopcentrum overdag ook bezoekers wil blijven ontvangen. Bij een afgesloten festivalterrein, zoals bij Stadspark Live Groningen, kun je de boel in alle rust opbouwen. Hier moet je het tussen alle bedrijvigheid door doen."

Belangrijkste spelbreker voor het TT Festival is altijd weer het weer. "Maar dat lijkt deze keer goed", zegt Hemmes opgetogen. Grootste zorg blijft voor hem de veiligheid van de bezoekers en het risico van uit de hand gelopen ruzies, die vervolgens ontaarden in vechtpartijen, meestal veroorzaakt door overmatig drank- of drugsgebruik.

Geen controlepoortje

"We zijn toch een open festival, dat is aan de ene kant de charme van het TT Festival, maar daar staat tegenover dat fouilleren bij een toegangspoort dus niet kan. Want er is geen poort. Daarmee blijft het gevaar toch levensgroot aanwezig dat iemand iets meeneemt, waarmee hij iemand kan neersteken. Of snel naar huis gaat om iets op te halen, om een ruzie te beslechten. Er is nu een messenverbod. Maar op voorhand vis je steekwapens er niet uit als je geen toegangscontrole hebt. En daar maak ik me toch zorgen over."

Het TT Festival in de stad gaat donderdagavond los met zes muziekpodia. De Mainstage, met onder meer Mooi Wark op de openingsavond, staat op de Weiersstraat. Verder zijn er muziekoptredens op de Markt, Koopmansplein, Doevenkamp, Brinkstraat en de Brink. Vanaf vrijdagavond komt er aan de Oostersingel een muziekpodium bij, waar vooral Drents muziektalent is te vinden. Die zijn door Stichting Poppunt Drenthe geprogrammeerd.